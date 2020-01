Yadhira Carrillo hace frente al rumor que la ha señalado como la culpable del rompimiento entre Leticia Calderón y Juan Collado La retirada actriz hizo frente por primera vez en mucho tiempo a los señalamientos que recibió en su día a raíz del inicio de su romance con el padre de los hijos de Leticia. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En su momento fue duramente señalada como la culpable de la separación entre Leticia Calderón y su entonces pareja y padre de sus dos hijos, el abogado Juan Collado, pero Yadhira Carrillo parece tener otra versión muy diferente de cómo sucedieron realmente los hechos. Según contó la retirada actriz en un reciente encuentro con medios de comunicación en México, hubo otra mujer entre Leticia y ella antes de comenzar a salir con Collado. “Juan ya había tenido una novia de TV Azteca para entonces, que es guapísima y que respeto y quiero muchísimo […]. Ya habían sido novios cuatro, cinco meses, no sé algo así”, contó la inolvidable protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como Barrera de amor y La otra en declaraciones recogidas por el programa de televisión Suelta la sopa (Telemundo). Image zoom Leticia Calderón y Yadhira Carrillo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según la versión dada por Yadhira, no fue hasta seis meses después de que Collado y esta mujer habían terminado su noviazgo cuando su ahora esposo, quien se encuentra privado de su libertad en una cárcel en México por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, le habló para invitarla a salir. “Yo estaba haciendo una novela y yo ‘es que estoy haciendo novela, yo no puedo”. Y siguió y siguió y entonces ya salimos, salimos un mes entero, todos los días. Y después Juan presentó a su familia con mi familia de sorpresa, muy lindo y ahí me dio un anillo de compromiso. Precioso, fue una historia de amor preciosa”, rememoró la empresaria. La que fuera heroína del melodrama Amarte es mi pecado dejó claro una vez más que nunca hubiera podido andar con Juan si él hubiera estado comprometido con alguien. “No hubiera podido andar con Juan Collado un solo segundo si él estuviera todavía comprometido con alguien o en una relación con alguien, no, no, para nada”, reiteró. Advertisement

