¿Y si la reina Isabel no abdica y convierte a Carlos en príncipe regente? Y otra pregunta inquietante, ¿está la opinión pública lista para una reina consorte llamada Camilla tras el recuerdo imborrable de Lady Di? By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Qué sucedería si la reina, en vez de abdicar en favor del príncipe Carlos, se retirara y le dejara como príncipe regente? Parece que aunque algunos medios de la prensa británica consideren que la monarca estaría pensando en abdicar, la realidad puede ser muy diferente. Image zoom (Photo by Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images) A sus 71 años el príncipe Carlos lleva toda la vida preparándose y esperando su oportunidad de ser rey… Después del escándalo de su hermano Andrés, parecía el momento perfecto. Image zoom (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Pero los británicos no olvidan que antes de Andrés, el triángulo de Camilla, Carlos y Diana, fue un escándalo tremendo que también hizo correr ríos de tinta. Image zoom Tim Graham/Getty Images A pesar del tiempo transcurrido, el recuerdo de Lady Di sigue muy presente en las vida de todos. Image zoom Jayne Fincher/Princess Diana Archive/Getty Images Su hijo William, quien lleva una vida privada y pública intachable de momento junto a Kate Middleton y sus hijos, se ganó el cariño y respeto de todos. Image zoom Durante mucho tiempo se especuló con que Carlos nunca sería rey y, llegado el momento, la reina Isabel abdicaría directamente en su ejemplar nieto. Image zoom LEON NEAL/AFP/Getty Images No sabemos qué deparará el futuro a la monarquía británica, pero los medios especializados en la realeza aseguran ahora que tener un príncipe regente en Carlos es mucho más conveniente que tener una reina consorte llamada Camilla, quien continúa sin ser muy querida entre el pueblo que no olvida el pasado y también por respeto a Lady Di y a sus hijos, William y Harry. Image zoom Hugo Burnand/Pool/Getty Images De llegar a convertirse en príncipe regente, aún sin ser rey, el príncipe Carlos gozaría de todo el protagonismo de la corona, mientras que su mamá la reina podría descansar finalmente junto al príncipe Felipe, retirada de la vida pública, aunque sin renunciar al trono. Image zoom Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images Pase lo que pase, todo apunta a que la fecha cuando se desvelará la incógnita será el día que la reina cumpla 95 años, la misma edad en la que su esposo se retiró de su cargo público, dentro de un año y medio aproximadamente. Advertisement

