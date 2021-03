Xuxa comparte desgarrador testimonio sobre la COVID-19: "Yo maté a mi mamá" Debido al incontrolable aumento de casos de contagios en Brasil, la cantante hizo público este durísimo testimonio para crear conciencia contra el coronavirus. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Brasil es uno de los países donde la curva de contagios por coronavirus sigue en ascendente y sin freno. Motivo por el cual Xuxa ha dado un golpe sobre la mesa y compartido un doloroso testimonio. Con el fin de crear conciencia ante este descontrol e irresponsabilidad entre la ciudadanía, la artista brasileña publicó un video impactante. "Hola, mi nombre es Xuxa Meneghel y yo salí a encontrarme con amigas en la playa, después volví a mi casa, estaba mi mamá a la que abracé y besé, ahí fue que ella se contagió de la COVID-19. Yo maté a mi mamá", expresó. Con estas durísimas palabras ponía un claro ejemplo de lo que pasaba a diario en su país por culpa de los actos irresponsables de muchas personas. En realidad este testimonio de la reina de los bajitos es una historia con nombres ficticios pero que cuenta una realidad diaria de las familias brasileñas. "Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres son ficticios, pero esto ocurre todos los días, a todas horas. La gente no es un número, tenemos nombres. Quédate en casa, usa mascarilla y alcohol en gel", insistió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ella no mató a su mamá, pero mucha gente con sus salidas y actos sí lo está haciendo. Madres, abuelos, hermanos y familiares más débiles o de alto riesgo están muriendo o siendo ingresados de urgencia por esta situación. Xuxa Meneghel Image zoom Credit: Ciça Neder/Brazil Photo Press/LatinContent/Getty Images Con este relato Xuxa quiso llamar la atención de sus seguidores y, sobre todo, concientizar. "Estamos en lo peor de la pandemia de la COVID-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución. Nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concienciar a la población para que se tome este momento en serio. Lucha contra la banalización, el negacionismo y el abandono", dijo con preocupación. Los contagios en Brasil siguen aumentando cada día sin visos de parar y el país ha alcanzado un récord histórico desde el inicio de la pandemia con un total de fallecidos de 303.462, según informes oficiales.

