Ximena Naverrete involucrada en escándalo de Miss Universo 2023

Un error ocasionó la incomodidad de la ex Miss Universo, Ximena Navarrete, durante la nueva entrega de este conocido concurso de belleza. El pasado sábado 14 de enero de 2023, se llevó a cabo una nueva entrega del concurso Miss Universo; en el cual, resultó ganadora R'Bonney Gabriel, la representante de los Estados Unidos. Como una de las juramos se encontraba la ex ganadora de esta contienda de belleza, Ximena Navarrete, quien fue víctima de un momento incómodo durante la transmisión en vivo. Todo ocurrió cuando presentaron a la modelo, pero en lugar de que su nombre apareciera en el identificador, se podía leer el de Olivia Quido, propietaria de productos para el cuidado de la piel y quien, desde hace tiempo, ha sido ligada a la organización del concurso. Por su parte, la empresaria fue víctima del mismo error; sin embargo, parece no haberse dado cuenta porque permanecía sonriente durante el momento fallido. Esta situación ocasionó una serie de reacciones entre los internautas mexicanos, quienes no dudaron en pronunciarse y considerar este como un acto que señalaba que la contendiente de su país, Irma Miranda, sería eliminada. "Le hicieron esa falta de respeto a Ximena Navarrete y dejaron fuera a México, es obvio que la nueva dueña del concurso odia a México y eso se sabe desde que no le pareció que [la mexicana] Andrea Meza ganara en 2020. Un fraude", mencionó un usuario. Ximena Navarrete Credit: Victor Chavez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fallo" y "Gran error" fueron otros de los calificativos a este suceso. Pese a lo ocurrido, la competencia, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial en Nueva Orleans, Estados Unidos, concluyó sin mayores conflictos. Ahora, R'Bonney Gabriel disfruta de su reinado; mientras, Amanda Dudamel, Miss Venezuela, se colocó como primera finalista.

