¿Qué dijo Ximena Navarrete a quienes la criticaron por pintarse el cabello embarazada? Ximena Navarrete no dudó en responder a quienes la cuestionaron en los últimos días, cuando se dejó ver en Instagram con un nuevo color de cabello. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ximena Navarrete Ximena Navarrete | Credit: Ximena Navarrete / Instagram La modelo mexicana Ximena Navarrete no dudó en responder a quienes la cuestionaron en los últimos días cuando se dejó ver en Instagram con un nuevo color de cabello porque supuestamente podría afectar a su embarazo. "Y todas las que me están escribiendo que cómo es posible que me pinte el pelo embarazada o preguntándome que a cuántas semanas se pueden pintar el pelo si estás embarazadas. Hagan esta pregunta a su médico o ginecólogo. Yo nunca haría algo que dañe a mi bebé o embarazo", dijo la ex Miss Universo de 33 años. Ximena Navarrete Ximena Navarrete | Credit: mezcalent.com "Usen su criterio o busquen información confiable para poder saber si pintárselo o no. Que cada mujer haga lo que mejor le parezca", añadió la también actriz. Navarrete, quien tiene ocho meses de embarazo, dejó claro que antes de cambiarse el color de cabello se ha cerciorado de la calidad de los productos que usa. "Los tintes que usa Pepe en su salón son productos de excelente calidad, libres de amoniaco y otros químicos (si vas a un buen salón de belleza o con alguien profesional siempre va a cuidar esos detalles). Compañeros, compañeras, compañeres dejen la dramatización por un tinte", añadió. Ximena Navarrete Credit: (Instagram/@ximenanr) La modelo, quien perdió un embarazo en 2018, anunció el pasado junio que estaba nuevamente en espera de un bebé, junto a su pareja Juan Carlos Valladares. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi cielo se pinta de colores con el arcoíris más deseado y esperado de mi vida. Mi bebé, ni te imaginas todo lo que hemos soñado con tenerte en nuestra familia", dijo. Luego compartió con sus seguidores que el bebé será una niña. "Mi bebé, eres un sueño hecho realidad, espero ser buena mamá y ser un medio para educarte, guiarte, ayudarte a cumplir tus sueños y tu misión en este mundo", escribió la mexicana.

