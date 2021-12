Ximena Navarrete presume su pancita de embarazo a semanas de dar a luz Tras perder a un bebé, Ximena Navarrete está a pocos días de convertirse en mamá y muestra orgullosa su abultado vientre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras haber perdido a un bebé en el 2018, cuando tenía 15 semanas de embarazo, Ximena Navarrete se sometió a un tratamiento in vitro para poder concebir, debido a que su reserva ovárica estaba muy disminuida, según la exMiss Universo ha relatado públicamente; lo cual, evitaba que se embarazara. Ahora, deja atrás las malas experiencias y está a solo unas semanas de convertirse en madre; además, llevó a cabo el gender reveal, donde dio a conocer que espera a una nenita. Y mientras la tiene en sus brazos, la modelo presume orgullosa su pancita de embarazo. "39 semanas de embarazo", escribió en su cuenta de Instagram. Y acompañó este texto con una imagen donde porta un atuendo blanco y el pelo suelto. Lleva un top corto y un suéter abierto que deja al descubierto su pronunciado vientre que detiene con su manos; también usa unos pantaloncillos cortos. A su espalda se logra apreciar la sala de una casa. Los cibernautas reaccionaron ante esta fotografía con mensajes para la exreina de belleza, donde la llenan de halagos y le envían los mejores deseos para su próximo parto. "Ya casi nace, qué lindo. Conocerás al amor más puro que existe en esta vida. Dios nos da la fortuna de ser madre", mencionó una usuaria. Ximena Navarrete Credit: Agencia México SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estás bárbara, casi pariendo y con estilazoooooo"; "Será el mejor regalo de Navidad"; "Que hermosa"; "Que belleza de mamá"; "Más bella cada día"; "Ya se acerca el momento. Bendiciones, mi reina eterna"; "Que bonito. Ya casi nace el amor de tu vida", y "Dios es bueno y esto es una muestra de eso ¡muchas felicidades! Ya casi nace tu bebita", fueron algunos comentarios. Ximena Navarrete y su esposo, Juan Carlos Valladares, han declarado que ya están más que listos para debutar como padres.

