¡Ximena Navarrete embarazada por segunda vez! Ximena Navarrete y su pareja Juan Carlos Valladares se convertirán en padres por segunda vez, según reveló la pareja a la edición mexicana de la revista ¡Hola! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Carlos Valladares and Ximena Navarrete Guadalajara International Film Festival 2018 Credit: Servando Gomez Camarillo/Getty Images A menos de un año de que diera a luz a su hermosa niña, Ximena Navarrete y su pareja Juan Carlos Valladares se convertirán en padres por segunda vez, según reveló la pareja a la edición mexicana de la revista ¡Hola! "Estamos embarazados !!!! Gracias @hola_mx por ser siempre cómplices de nuestros momentos especiales 🫶🏻 … más tarde les compartimos detalles de esta sorpresa inesperada 😬!", anunció la modelo en Instagram. Como era de esperar, la noticia ha alegrado mucho a sus seguidores, quienes les dejaron decenas de mensajes de felicitación: "Dios los bendiga mucho. Los queremos. ❤️❤️"; "muchas felicitaciones y millones de bendiciones sobre tú hogar e hijos 😍♥️🌷"; "wow felicidades 😍q bendición 😍😍😍😍"; "wooooooooww! Que incrieble! Muchas felicidadessss ♥️♥️♥️♥️", les dijeron. Ximena Navarrete, hija de ximena navarrete Credit: Instagram/Ximena Navarrete Navarrete y Valladares contrajeron matrimonio en abril de 2017. La modelo desafortunadamente perdió en 2018 un embarazo, pero tras reponerse de esta dura pérdida se centró aún más en su familia, en su pareja y en sí misma. No obstante, la alegría de que estaba nuevamente embarazada la compartió con sus seguidores el pasado mes de diciembre. "No ha sido un camino fácil", dijo entonces. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No obstante, Navarrete no ha podido disfrutar más a su bebé desde que la llevaba en su panza. "Mi bebé, eres un sueño hecho realidad, espero ser buena mamá y ser un medio para educarte, guiarte, ayudarte a cumplir tus sueños y tu misión en este mundo. Te amo desde hace mucho tiempo", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

