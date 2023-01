Ximena Herrera y Mark Tacher revelan el gran susto que pasaron en pleno set: "Estuve a nada de desnucarme" Ximena Herrera asegura que más de una escena la puso muy nerviosa al lado de Mark Tacher. Pero fue en una en concreto que las cosas podrían haber terminado muy mal y todo por culpa de la pasión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Ximena Herrera no pudo hacer mejor su papel de villana en Mi camino es amarte, lo cierto es que más de una escena la puso muy nerviosa al lado de Mark Tacher. No obstante, la actriz boliviana asegura que todas estas experiencias las lleva consigo para siempre. Sucede que Herrera no estaba acostumbrada a mostrar tanto su cuerpo ni aparecer en posiciones sexuales, algo que tuvo que superar al lado del actor mexicano. "Yo le tenía como que mucho miedo a esa escena, porque este personaje no solamente es la primera villana que hago, sino también es el personaje donde más sexy aparezco en la historia de todos mis personajes. Entonces, entré con un disfraz como de 'room service' a la habitación", contó a Mezcalent. Pero el nerviosismo, ligado al ímpetu que le pusieron a la actuación, hicieron que la escena terminara en un gran susto, que hoy recuerdan entre risas y que ya nunca olvidarán. Ximena Herrera y Mark Tacher Ximena Herrera y Mark Tacher | Credit: Mezcalent.com "Estábamos ya saben, en el hotel, entonces estábamos acá echando pasión; 'te quiero yo para mí', 'no, yo para mí, ¡arráncame la ropa!' y entonces nos tiramos a la cama y el director nos había marcado que en cuanto nos tiráramos a la cama giráramos...", relata Tacher. "Entonces nos tiramos a la cama y ¡giren! y ¡pum! ¡Nos caímos de la cama! Desaparecimos del cuadro". Por su parte, Herrera dijo que fue tal la caída, que se salvó de un gran golpe gracias al tacón de su zapato. "Tuve que detenerme con un tacón para de verdad no romperme la cabeza y dije '¡no puede ser!', estuve a nada de desnucarme y que se me cayera Mark encima' ", sostuvo. "Pero gracias a Dios, todo salió bien y son anécdotas que quedarán para toda la vida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Herrera en la piel de Karen Zambrano, y Tacher en la de Fausto Beltrán, están deleitando a los televidentes con sus actuaciones. Si bien ella es una mujer destinada a hacer sufrir a Daniela Gallardo, él es un empresario que hará lo que sea necesario por enriquecerse cada vez más en la telenovela que protagonizan Susana González y Gabriel Soto.

