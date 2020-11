Close

Ximena Duque y su ex, Christian Carabias, coinciden en su más ambicioso proyecto laboral La directora ejecutiva y el padre de su hijo comparten, además de su amor por Cristan y una bonita amistad, el trabajo que les ha aportado gran estabilidad personal y económica. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Son una de las exparejas ejemplares en el mundo del entretenimiento. A pesar de su separación, Ximena Duque y Christian Carabias mantienen una maravillosa relación de cariño y respeto. En gran parte por su hijo Cristan Carabias, fruto de su amor tras conocerse en el reality Protagonistas de novela 2. Aunque su relación de pareja no pudo ser, siguieron dando lo mejor de sí como padres y también como profesionales cuyas carreras se mantuvieron en lo más alto. Casi dos décadas después de conocerse y coincidir en un plató, vuelven a coincidir en un proyecto y a trabajar en la misma empresa con resultados muy exitosos. Si bien Ximena es directora ejecutiva de Monat, la empresa que ha cambiado su vida, Christian hace lo propio tal y como ha demostrado en sus redes estos días. En una reunión de los hombres de Monat, él junto a Toni Costa, Johnny Lozada y Ray Urdaneta compartían su visión de negocio. Image zoom Christian Carabias Image zoom Christian Carabias | Credit: IG/Christian Carabias SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El también actor y presentador lleva a cabo una labor muy importante en esta empresa que compagina con su trabajo delante las cámaras. Un proyecto que cada vez cuenta con más personalidades del medio como Rashel Díaz, y Toni Costa, entre otros. Aunque Ximena y Christian trabajan por separado en esta empresa, comparten los mismos objetivos, la ilusión y las ganas de seguir siendo independientes en términos laborales. Unos principios que sirven de ejemplo a su hijo quien a los 15 años ha demostrado una gran madurez.

