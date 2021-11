¡Ximena Duque y su esposo muestran su mansión y sus coches de alta gama! La actriz y Jay Adkins compartieron orgullosos las comodidades y los lujos que han conseguido en su vida. "Nunca me rendí... soy imparable". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vida de Ximena Duque ha sufrido un cambio impresionante en los últimos dos años. Ni siquiera la pandemia y el parón que representó ha impedido que logre sus objetivos. En un amable intento por demostrar que los sueños se cumplen y la vida que te imaginas se puede alcanzar, la actriz colombiana compartió cómo ella es el claro ejemplo de ello. A través de sus redes publicó unas imágenes que muestran cómo es su actual vida. Una llena de comodidades y abundancia financiera que, asegura, no le ha caído del cielo. Junto a su marido y mayor cómplice, Jay Adkins, la colombiana dio un tour por el exterior de su mansión en Miami y los coches familiares de alta gama que poseen. Además de estas pertenencias, también tienen un barco con el que pasean por el mar cuando el tiempo les acompaña. Unos lujos que se han ido incrementando en los últimos años fruto de su entrega y compromiso absoluto al trabajo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta oportunidad de negocio con Monat que comparte con el amor de su vida le llegó por varias razones que quiso poner sobre la mesa. Lo que ha construido fue porque "nunca me rendí, viví de acuerdo a mis valores, doy ejemplo, soy honesta, siempre soy puntual, soy respetuosa, humilde, estoy motivada y soy dura conmigo misma, compito solo conmigo misma, sé escuchar y ver el valor en otros. Estoy agradecida y ¡soy imparable!", expresó la feliz mamá de Luna, Skye y Cristan Carabias. Unas imágenes que han sorprendido para bien a sus seguidores a los que aclaró que su intención no es nunca la de presumir, sino la de demostrar que si quieres y trabajas para ello, siempre puedes. Ella es la imagen más evidente de ello.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Ximena Duque y su esposo muestran su mansión y sus coches de alta gama!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.