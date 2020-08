Ximena Duque y Rashel Díaz queman la noche con sus maridos en una cita de parejas Las amigas y en su momento compañeras de Telemundo salieron juntas para celebrar la vida y la llegada de proyectos nuevos. Así de bellas y felices lucieron al lado de sus maridos. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Son muchas las cosas que tienen en común Ximena Duque y Rashel Díaz. Además de su belleza, sus años en Telemundo y sus felices matrimonios, comparten un futuro lleno de bonitos proyectos tanto personales como profesionales. Ambas, amigas y compañeras, quisieron celebrar por todo lo alto el momento que viven actualmente. La colombiana espera feliz a su tercer retoño y la exconductora de Un nuevo día prepara con ilusión cosas nuevas que están por llegar a nivel profesional. Pero sobre todo celebran el estar bien, felices, saludables y enamoradas. Precisamente la noche del viernes la pasaron cenando juntas y con sus maridos, Jay Adkins y Carlos García. La presentadora cubana se mostraba entusiasmada de por fin tener una cita fuera de casa con su pareja y sus amigos cercanos después de tantos meses confinados. Ambas mujeres lucieron sus mejores galas, rieron, bailaron y compartieron momentos de lo más divertidos en esta entretenida cena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rashel y Ximena comparten años en Telemundo donde fueron compañeras y reforzaron su amistad. Ahora las dos siguen siendo colegas a nivel de trabajo gracias a Monat, la empresa para la que ambas trabajan y su mayor proyecto laboral en estos momentos. Las dos parejas brindaron por estos nuevos comienzos y por todo lo bueno que está por llegar. Muchísimas felicidades ambas por ser dos mujeres que dan ejemplo.

