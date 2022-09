Ximena Duque y Carolina Sandoval, ¿consuegras? Las influencers y empresarias se reunieron el fin de semana y llevaron a cabo una divertida transmisión en vivo a través de Facebook en la que hicieron esta confesión sobre sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Empresarias exitosas, madres de familia, influencers con millones de seguidores en las redes sociales… Ximena Duque y Carolina Sandoval tienen más cosas en común de las que podría parecer en un inicio. Si bien por el momento solo las une un vínculo de amistad, no sería de extrañar que en algún momento ambas terminaran convirtiéndose en familia por un motivo muy particular. La que fuera panelista del desaparecido programa ¡Suelta la sopa! (Telemundo) confesó en una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo en Facebook en compañía de la actriz y empresaria colombiana que su hija mayor Bárbara Camila se ha interesado por el primogénito de Ximena. Carolina Sandoval Carolina Sandoval y Ximena Duque | Credit: Facebook Ximena Duque "El hijo de Ximena está posteando mucho en TikTok y tengo a mi hija que está haciendo mucho ejercicio y Barbarita me pregunta un día: 'Creo que tienes una amiga que tiene un hijo que hace mucho ejercicio' Y yo le digo: 'Sí, yo la he visto varias veces'. Ahora tenemos que hacer un plan date con estos niños para que se conozcan y hagan ejercicio. ¿Tú te imaginas tú y yo consuegras?", compartió con su particular estilo la carismática influencer venezolana. "Mi hija me va a matar", agregó tras hacer esta confesión tan personal. Bárbara Camila Bárbara Camila; Cristan Carabias | Credit: Instagram Bárbara Camila; Instagram Cristan Carabias Lejos de disgustarle, la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Corazón valiente y La casa de al lado se mostró de lo más entusiasmada con la idea de que sus hijos se conozcan. "Vamos a ver qué nos inventamos, ¿por qué no? Pueden llegar a ser grandes amigos, los dos tienen su mente así de empresarios, les encanta el fitness", aseveró Ximena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sandoval, quien cuenta con 3 millones de seguidores solo en Instagram, admitió que sería la más feliz de que su hija se relacionara con una familia como la de Ximena. Cristan Carabias Cristan Carabias; Bárbara Camila | Credit: Instagram Cristan Carabias; Instagram Bárbara Camila "Yo sí quiero que mis hijas se relacionen con gente que tenga linda familia y a mí me encanta lo que es la familia de Ximena, su mamá es encantadora, sé de dónde viene, gente trabajadora, gente familiar…", expresó la influencer, quien lleva varios años alejada de la televisión. "Me convenciste, Caro se ganó la consuegra", comentó entre risas Ximena.

