Ximena Duque desnudará su vida en reality show

Como balde de agua fría cayó a todos la noticia de que Ximena Duque ya no era actriz exclusiva de Telemundo, sin embargo, contrario a lo que pareciera, para la colombiana ha sido algo extraordinario. “Estoy dedicada a mí, me di cuenta [después] de [ya no tener] exclusividad con Telemundo que hay un mundo allá afuera lleno de oportunidades y eso me tiene feliz”, confiesa la actriz en exclusiva a People en español. “Fueron muchos años de carrera, esfuerzo, sacrificio. Estoy recogiendo todos los frutos, el cariño de la gente es tan lindo. Las redes sociales me dan la oportunidad de estar conectada con las personas”.

De hecho, para no perder esa conexión, Duque lanzará un canal de YouTube. “Lo voy a [manejar] con las necesidades de la gente y voy a resumir en mi vida”, adelanta. “Haré un reality en mi canal de YouTube. Soy yo la productora y me encanta todo este tema de la producción”.

Pero ahí no para la cosa, justo esta semana la mamá de Cristian Carabias y Luna lanzó su línea de gafas de sol. “Cada vez que me pongo unos lentes, la gente me pregunta en dónde los consigo”, cuenta Duque. “[Por eso] me uní con una compañía española”.

Además de diseñar lentes de sol, la protagonista de Pasión prohibida también sacará la línea de ropa de su hija Luna. Estoy gateando, poco a poco, dando pasos chiquitos pero firmes para que sea algo especial. La sacaré en por lo menos cuatro meses”.