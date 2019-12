La sincera confesión de Ximena Duque sobre su difícil pasado: "Me hicieron la vida imposible" La actriz colombiana se sinceró en una reciente entrevista para el programa ¡Suelta la sopa! (Telemundo) sobre los complicados episodios de violencia que vivió en su adolescencia. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aunque ahora disfruta de una buena posición económica y tiene una legión de fans a sus espaldas que la adoran, la vida de Ximena Duque no siempre ha sido color de rosa. Durante su infancia y adolescente la actriz colombiana tuvo que vivir momentos muy dolorosos que la marcaron de por vida. Uno de ellos fue la ausencia de su madre cuando apenas tenía 3 añitos. “Mis papás se separaron cuando yo estaba muy chiquita. Tenía tres años. Hubo una lapso de tiempo que no estuve con mi mamá. Ella no estuvo presente durante dos años de mi vida. De los tres a los cinco. En esos dos años pasaron muchas cosas, yo estuve viviendo con mi papá y los recuerdos que tengo de esa época obviamente es de una niña extrañando a su mamá que no sabía qué había pasado ni dónde estaba, pero me acuerdo mucho del calor familiar: la abuela, los tíos… trataban de llenar ese vacío”, se sinceró por primera vez la actriz en una entrevista para el programa de televisión ¡Suelta la sopa! (Telemundo). Image zoom Otro de los episodios difíciles en la vida de la popular actriz fue cuando emigró con su madre y su hermano a Estados Unidos ‘con cero centavos' en busca de un futuro mejor. “Evidentemente a los 10, 12 años no podía trabajar pero en cuanto pude trabajar empecé a trabajar. Yo desde que tengo creo que 15 años empecé a trabajar”, contó Ximena. Durante su proceso de adaptación en Estados Unidos la actriz sufrió en carne propia el bullying de sus compañeros de colegio, quienes le hacían la vida imposible por ser latina. “Me costó mucho trabajo sobre todo porque llegué a un colegio en donde las blanquitas con ojos claros y latinas no eran muy bien queridas entonces me hicieron la vida imposible. De hecho a mi mamá le tocó sacarme de ese colegio”, reconoció Duque. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La esposa de Jay Adkins y mamá de Luna nunca podrá olvidar los terribles episodios de violencia que sufrió en el colegio a manos de sus compañeras. “Un día estaba en el baño y se metieron tres a decirme ‘no, que te salgas' y yo ‘pero, ¿por qué? si estoy en el baño'. Imagínate no hablaba inglés y yo no entendía nada. Bueno una agarró y ‘pum' me pegó en el piso. Fue traumatizante, horrible, horrible”, relató Ximena. Afortunadamente la vida terminó recompensando a Duque y hoy, gracias a su talento y esfuerzo, es una de las actrices más queridas por el público latino. Advertisement

Close Share options

Close View image La sincera confesión de Ximena Duque sobre su difícil pasado: "Me hicieron la vida imposible"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.