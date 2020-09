Hijo de Ximena Duque ya es CEO de su propia empresa A sus apenas 16 años, el adolescente se ha adentrado en el mundo de los negocios. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ximena Duque tiene muchos motivos para estar orgullosa de su primogénito Cristan Carabias, fruto de su fallida historia de amor con el actor y conductor Christian Carabias. A sus 16 años, el adolescente no solo es un joven sano, deportista y responsable sino que, además, se está iniciando en el mundo de los negocios como director ejecutivo de su propia empresa, todo un logro teniendo en cuenta que aún no alcanza la mayoría de edad. Muy unido a su famosa mamá, el adolescente está por lanzar su propia línea de ropa, Cristan Carabias Apparel, cuya página web y redes sociales fueron inauguradas esta semana. "¡Nos enorgullecemos en traerles la ropa más moderna, cómoda y de alta calidad con un 100% de satisfacción garantizada. Los mantendremos informados a medida que lleguemos a las etapas de producción/fabricación", se puede leer en la primera publicación de Instagram de la empresa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La idea de lanzar su propia línea de ropa rondaba por la cabeza del joven desde hace mucho tiempo, pero no fue hasta el pasado fin de semana que el sueño comenzó a cristalizarse. "Hace un mes les había dicho que quería lanzar una línea de ropa, entonces estaba trabajando en eso todo este fin de semana. Todavía no tengo ropa para lanzar, todavía estoy viendo ideas, pero sí tengo el Instagram, que aquí se los voy a dejar para que lo sigan si ustedes quieren y muy pronto, en unos meses, voy a estar lanzando ropa en ese Instagram", anunció emocionado. Image zoom Ximena Duque y su hijo Instagram Ximena Duque, Instagram Cristan Carabias Cristan sigue así los pasos de su famosa mamá, quien actualmente es directora ejecutiva de una importante empresa de productos cosméticos con la que ha logrado encontrar la independencia financiera que tanto anhelaba tener cuando aún era artista exclusiva de Telemundo.

