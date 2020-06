¡Ha nacido una estrella! Hijo de Ximena Duque busca abrirse camino en el mundo artístico El adolescente de 16 años quiere seguir los pasos de su famosa mamá y ya ha debutado como youtuber. ¡Mira su primer vídeo! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Creció viendo cómo su mamá se convertía en una famosa actriz y ahora, a sus 16 años, está listo para seguir sus pasos y volar tan alto como ella. Cristan Carabias, el primogénito de Ximena Duque, se estrenó el pasado fin de semana como youtuber con un primer vídeo como carta de presentación en el que el adolescente manifiesta abiertamente su deseo de poder llegar algún día a ser alguien dentro del mundo artístico, medio en el que también se desarrolla su padre. "Yo cuando era pequeño decía que quería ser actor, después quería ser policía, después bombero y muy recientemente basquetbolista, ese aún es un sueño muy grande mío, pero también quiero hacer algo en el mundo artístico, sea actor, modelo, influencer, youtuber o todos", contó el hijo de la actriz y empresaria colombiana en su primer vídeo. Carabias, que tiene más de 350 mil seguidores en Instagram, busca abrirse camino en el mundo artístico y al mismo tiempo generar un impacto positivo en la vida de la gente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quiero ser alguien en el mundo artístico y encima de eso les quiero poner una sonrisa en la cara, quiero hacerlos reír... Pero encima de eso quiero tener un impacto positivo en sus vidas", aseveró. ¿Pero quién es realmente el hijo Ximena Duque? ¿Qué le gusta hacer? "A mí me encantan los deportes, mis dos favoritos: fútbol americano y el básquetbol. También me encanta ir al gimnasio. Y encima de todo esto me encanta estar activo. Yo siento que estar activo es una cosa muy importante para todos; es muy bueno para la salud, te hace ver joven, te ves bien. Me gusta sentirme bien. También lo que me encanta, a mi mamá no le gusta tanto, los aretes. Me fascinan los aretes", compartió Carabias con el fin de que el público comience a conocerlo. A pesar de haber crecido en el ambiente artístico, Cristan reconoció que hablar frente a una cámara no es algo en lo que se sienta ‘cómodo’ debido a que es una persona ‘un poco tímida’. "Pero lo quiero hacer. Quiero tener una mejor relación con ustedes, quiero que ustedes me conozcan a mí mejor", aseveró el adolescente.

