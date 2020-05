Ex de Ximena Duque aclara cómo es su relación con la actriz tras malinterpretarse un comentario que hizo Tras 'reprocharle' a la actriz que lo haya sacado de la foto del nacimiento de su hijo que publicó en Instagram, el actor y presentador tuvo que salir a aclarar su comentario. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ximena Duque felicitó con unas tiernas palabras a su hijo Cristan Carabias el pasado fin de semana a través de sus redes sociales con motivo de su cumpleaños número 16. La actriz y empresaria colombiana acompañó su mensaje de varias imágenes en las que recoge algunos de los momentos vividos junto a su primogénito, entre ellas una del emotivo día en el que la intérprete de 35 años dio a luz al ahora adolescente un 16 de mayo de 2004. Precisamente esa instantánea dio de qué hablar entre los fans de Ximena debido al comentario que hizo el ex de la actriz en la misma y que fue malinterpretado por muchos, esto a raíz de que la protagonista de exitosas telenovelas ‘sacara’ al parecer al padre de su hijo de la foto. "Me cortaste en la foto, no se vale. Te voy a acusar con Cristan Carabias", escribió el actor y presentador sin llegar a imaginarse el revuelo que iba a generar su inocente comentario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sea más respetuoso ante una dama" o "por algo será que te cortó" fueron algunas de las decenas de reacciones que generó su comentario. Ante el revuelo generado por sus palabras entre algunos seguidores de Ximena, el conductor se vio en la necesidad de aclarar que todo se trataba de una broma ya que, como se encargó de subrayar, la relación que mantiene con la madre de su hijo es excelente. "Es en broma, no somos amigos somos familia, así nos llevamos los 3: Cris, ella y yo", dejó claro Carabias, quien tiene poco más de 150 mil seguidores en Instagram. Entre Cristian y Ximena efectivamente ha existido desde su separación una bonita relación de amistad por el bienestar de su hijo, cuya felicidad ha sido lo más importante para ambos. "Tenemos una relación muy linda. De hecho mucha gente me dice ‘guau es que es increíble cómo se llevan’. Él se preocupa mucho por mí y yo me preocupo mucho por él. Al final somos familia, es el hombre que voy a ver toda mi vida porque es el papá de mi hijo y, además, es un gran papá", declaraba en 2016 la actriz en una entrevista con People en Español.

Close Share options

Close View image Ex de Ximena Duque aclara cómo es su relación con la actriz tras malinterpretarse un comentario que hizo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.