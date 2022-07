¡Ximena Duque sorprende a todos con este regalo a su marido! "Embarazada y es varón" La actriz y empresaria compartió que tenía una buena nueva preparada a su marido, Jay Adkins, quien además cumplía años. Una sorpresa que no reveló y ha tenido a sus seguidores muy intrigados y haciendo todo tipo de apuestas. ¿Adivinaron? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con motivo del cumpleaños de su esposo, Jay Adkins, una detallista Ximena Duque se puso manos a la obra para hacerle un regalo especial. Y una vez lo tuvo claro, le tocaba preparar la sorpresa de la que hizo cómplices a sus seguidores en Instagram. La empresaria colombiana no dio ni un detalle de lo que se traía entre manos, generando así mucho morbo y una gran curiosidad entre los usuarios de las redes. A través de sus historias siguió contando que tenía algo espectacular para su esposo, un regalo que le encantaría y, para nada, se esperaba. "¿Que sorpresa le habré dado a Jay Adkins de cumpleaños? ¿Adivinan?", preguntó traviesa junto a unas imágenes de su esposo abriendo su presente. Ximena Duque y Jay Adkins Ximena Duque y Jay Adkins | Credit: IG/Jay Adkins Las reacciones no se hicieron esperar y sus fans comenzaron a lanzar sus opiniones. En un tanto por ciento muy elevado aseguraban que se trataba de un nuevo bebé, ¡y esta vez niño! "Embarazada y es varón", "¿Embarazada?", "Un baby", escribieron muchos deseando que así fuera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La avalancha de mensajes fue tan grande, que Ximena tuvo finalmente que intervenir y aclarar si este era verdaderamente el regalo que tenía para su amado esposo. ¿Realmente espera un tercer bebé? "Jajajajaja, ¡me estoy disfrutando todos sus comentarios! ¡PRONTO LES CUENTO TODO!", les contestó ante la impaciencia de querer saber. A través de sus historias de Instagram adelantó, muy a pesar de lo que muchos querían, que no solo no estaba embarazada, sino que la fábrica estaba cerrada indefinidamente. ¿Entonces? No hay bebé pero sí hubo otras sorpresas. Ximena llevó a su chico a uno de los lugares más emblemáticos e importantes donde jugar golf y con la compañía de un grupo de amigos muy íntimos que él no esperaba. Jay quedó mudo al ver la que le tenía montada su amada en el aeropuerto. Ximena Duque y Jay Adkins Ximena Duque y Jay Adkins Una verdadera muestra de amor que no termina ahí y que Ximena promete contar con más lujo de detalles en próximos videos y reels.

