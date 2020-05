Ximena Duque sorprende con estas imágenes que denotan importante pérdida de peso La colombiana, que alterna su trabajo de empresaria con el de mamá, ha mostrado unos videos donde está mucho más delgada de lo habitual. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es un ejemplo claro de que querer es poder. Ximena Duque es, además de una feliz esposa y mamá de dos hijos, una mujer emprendedora que ha aparcado su carrera en televisión para centrarse en su papel de directora ejecutiva de una empresa en la que guía a las personas a tener su propia independencia financiera. Eso le ha supuesto muchas horas de trabajo y esfuerzo que han merecido la pena al ver los maravillosos resultados. Y todo ello sin dejar de ser una madre excelente para su pequeña Luna y su adolescente Cristan. Lo que sí hemos notado es que la actividad y el no parar no solo le hacen estar en plena forma sino también bastante más delgada. La colombiana compartió unos divertidos videos con su pequeña y su perrito Oreo donde luce con unas cuantas libritas de menos. Image zoom Ximena Duque IG/Ximena Duque Image zoom Ximena Duque IG/Ximena Duque SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque Ximena es una mujer a la que le gusta estar en plena forma y tener un cuerpo espectacular, en esta ocasión se ve bastante más delgada de lo habitual. Recuperó su figura en tiempo récord tras su segundo embarazo, pero sus curvitas, que siempre fueron su seña de identidad, se han menguado un poquito. Image zoom Ximena Duque Mezcalent El compaginar su trabajo empresarial con el de mamá influye mucho en la actividad de nuestro organismo, eso sumado a su dieta sana y equilibrada han dado como resultado que la también actriz haya podido perder unas libras. Igualmente luce espectacular y, sobre todo, muy motivada en su empeño por tender la mano a los demás.

