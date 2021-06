¡Nada tímida! ¡Ximena Duque se come a besos a su esposo en sorprendentes imágenes! La actriz se dejó llevar por un apasionado momento que fue captado por la cámara... Por Nuria Domenech Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ximena Duque y su esposo, Jay Adkins, continúan pasando un fin de semana de ensueño con motivo de su cuarto aniversario en el paradisiaco paraje de Saint Barth. Los papás de Luna y Skye hicieron una escapada romántica para celebrar su amor después de un año complicado en el que, gracias a Dios, todo se resolvió de la mejor manera. Lejos de horarios y responsabilidades, la pareja se está mostrando a lo largo de estos días llena de complicidad y se ven muy felices, saliendo de la mano relajados tras recibir masajes, disfrutando de la playa y de los hermosos amaneceres y atardeceres en la isla. Hoy, ante la risa constante de la atractiva actriz, su esposo explicaba no entender por qué la gente bebía alcohol mientras su esposa se tomaba un cocktail: "¿Por qué la gente bebe alcohol? Es asqueroso", dijo después de asegurar que jamás se había emborrachado en su vida. También asistieron a una white party vestidos de blanco, como requiere la ocasión. Ximena Duque Jay Adkins aniversario Credit: IG Ximena Duque SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero la bella Ximena Duque sorprendió a sus seguidores compartiendo el video de un apasionado momento frente a un espectacular atardecer en el que se comía a su marido a besos, literalmente. "Te amo, baby", escribió bajo el clip: "por muchos más años a tu lado". Las redes ardieron, a juzgar por la cantidad de llamas que podían verse en su muro y los comentarios de sus seguidores, entre los que no faltaron algunos de sus célebres amigas: "¡Esoooo!", exclamó la actriz Angélica Celaya; "¡más lindos!", comentó Carolina Sandoval.

