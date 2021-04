“Respeten mi decisión”: Ximena Duque se vacuna contra la covid-19 y responde a los haters La actriz y empresaria colombiana compartió un video del momento en que se puso la segunda dosis e hizo un llamado a los que no estén de acuerdo con su decisión. #YoMeVacuno Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de haber pasado tremendo sustos tras contraer la Covid-19 en pleno embarazo a principios de este año, Ximena Duque dio a conocer este martes que ya se puso la segunda dosis de la vacuna y aprovechó la oportunidad para responder a quienes no están de acuerdo con su decisión. "Ok, aquí vamos", se le escucha decir en el clip que compartió a través de sus redes sociales segundos antes de recibir la dosis, mientras está sentada con su mascarilla en el asiento delantero de su vehículo. "Respeto la opinión y el criterio de cada persona respecto a la vacuna y les pido que aquí, en mi espacio, respeten mi decisión y se ahorren comentarios negativos porque me veré en la obligación de bloquearlos. Yo como madre me veo en la responsabilidad de protegerme y proteger a los míos", se lee en la primera parte del mensaje en su cuenta de Instagram. Ximena Duque Image zoom Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque "Esta es mi decisión y me siento en paz y mi corazón siente que hice lo correcto. Tomemos conciencia y aportemos un granito de arena para recuperar nuestras vidas y volver a la normalidad", agregó. En otro corto video, la también modelo mostró que su esposo Jay Adkins también se vacunó. El empresario coincidió que la madre de sus hijas, Sky y Luna, en que vacunarse es la mejor manera disponible para proteger a los demás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Duque recordó que luego de que ella, su esposo y su hija contrajeran la enfermedad, tuvo una de las peores experiencias de su vida y que no le teme a cualquier síntoma que pueda tener después de la vacuna. "Todo el mundo reacciona diferente, no todos los cuerpos son iguales y hay gente que le ha dado reacción y hay gente que no. Así que de todas maneras, lo que sí es mejor a que le dé uno el covid porque yo pasé por ahí y no se lo deseo a nadie", expresó. Si necesitas información actualizada sobre la Covid-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

