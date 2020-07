Ximena Duque se manifiesta sobre la polémica que envuelve a la marca de productos Goya La emprendedora ha compartido una publicación que resume todos los logros de la famosa marca de alimentos, cuyo presidente acaba de mostrar su apoyo a Donald Trump. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esta semana, la línea de productos alimenticios Goya ha estado envuelta en una polémica que ha generado un fuerte debate. Su presidente, Robert Unanue, reconocía públicamente que Estados Unidos había sido bendecido con un líder como Donald Trump. Una afirmación que ha enfadado bastante a parte de la comunidad latina y que ha tenido como resultado la reacción de importantes personalidades criticando esa afirmación y alejándose del famoso producto. Algo que otros consideran un boicot innecesario debido a la trayectoria y el éxito de la marca. Ximena Duque, por ejemplo, ha querido destacar los logros, su avance y los gestos solidarios que ha tenido durante sus 85 años de vida. Image zoom Alimentos Goya IG/Ximena Duque SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con esta publicación en sus historias de Instagram, Ximena ha defendido la trayectoria de una empresa que habla con sus hechos. Una respuesta que se opone a las opiniones de otras personalidades importantes que han denunciado públicamente la afirmación del presidente de Goya. "Este es el sonido de mi googleando 'cómo hacer tu propio adobo'", escribió la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Por su parte, el cocinero español José Andrés, afincado en Estados Unidos declaró. "¿Hemos sido bendecidos? Yo creo que los latinos hemos sido maltratados", expresó. El que Unanue expresara su opinión, según otros, guste más o menos, es tan respetable como no hacerlo, y apuntan que de eso se trata la libertad de expresión. Ximena ha hecho la diferencia y por eso ha alzado la voz para defender la historia de una empresa líder y con una trayectoria impecable.

