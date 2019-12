Hace varios años que Ximena Duque tomó la decisión de poner en pausa su carrera como actriz para adentrarse en el mundo de los negocios y ser su propia jefa. “Dueña de mi vida. No dependo de nadie ni soy de nadie. Nunca me han regalado nada y todo me lo he ganado. Independiente, ambiciosa y con los pies en la tierra”, escribía recientemente la intérprete colombiana en Instagram.

Una publicación por la que fue duramente señalada y criticada ya que no faltaron las personas que, creyéndose con el derecho de poder juzgar a los demás sin saber, le reprocharon que no le diera el crédito a su esposo y hasta la llamaron “mantenida”.

Contrario a otras celebridades, Ximena no se quedó callada e hizo frente a las críticas recibidas a través de una serie de videos que compartió en Instagram Stories.

“La gente piensa que porque uno tiene un marido al que le va bien entonces ya soy una mantenida que me pagan todo. No. A ver, estamos en el siglo XXI, respeto a las mujeres que las mantienen, que no hacen nada y viven como princesas, cada quien decide qué hacer con su vida. Yo soy una princesa, pero trabajo y aporto, y aporto a la par, al que le guste bien y al que no también. Realmente así es mi vida. A mí no me mantienen, a mí no me regalan nada”, dejó claro Duque.

Por si a alguien no le había quedado lo suficientemente claro, la actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como La casa de al lado y Corazón valiente recalcó que lleva trabajando incansablemente desde que tiene 15 años y así lo sigue haciendo.

“Desde que tengo 15 años trabajo y duro porque llegué a este país indocumentada, trabajé haciendo de todo. En mi último año de high school me iba a limpiar oficinas con mis papás, luego tenía otro trabajo, después del colegio iba a limpiar oficinas en la noche, luego madrugaba al colegio o sea me tocó duro y comí mucha caca”, detalló Ximena.

“No me dan, yo me lo doy porque estoy capacitada para ganarme mis cosas, para vivir como vivo”, reiteró la esposa de Jay Adkins y mamá de Cristian y Luna.

¡Así se habla, Ximena!