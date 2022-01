"Después están llorando porque tienen COVID-19": Ximena Duque responde a las críticas Después de compartir una de sus salidas este año, la colombiana fue blanco de fuertes ataques en las redes. Pero ella no lo permitió y se defendió así. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En plenas vacaciones desde un lugar paradisíaco, Ximena Duque ha sido víctima de una lluvia de críticas tras compartir una publicación en Instagram. En la misma, y con toda su buena intención, la empresaria pretendía felicitar el nuevo año a sus seguidores. Lo hizo con un video del mes de septiembre en el que baila en un evento multitudinario con su marido, Jay Adkins. "Que el 2022 sea una gozadera", escribía con todo el cariño. Un video que algunos no supieron entender y consideraron inapropiado en medio de la crisis de contagios de coronavirus que se ha disparado durante los últimos días en todo el mundo. "Después están llorando porque tienen COVID-19", "Y luego ahí están chillando por qué salen infectados, ustedes son los primeros en romper las reglas", "Hay que gozar, pero cuidarse está primero", señalaron algunos molestos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque fueron los menos, los comentarios negativos por esta publicación hicieron que Ximena saliera a la palestra a aclarar que ni son responsables, ni estas imágenes son recientes. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque "Y dime algo, ¿tú realmente piensas que las tomas del video son del 31 de Diciembre? Te cuento que el video es de un evento que estuvimos en septiembre del año pasado. DIOS MÍO más amor y menos tiradera entre nosotros. CADA QUIEN ES LIBRE DE HACER LO QUE QUIERA, ya dejen la lora", contestó notablemente molesta. Otros muchos de sus seguidores la apoyaron en su respuesta agradeciéndole por siempre compartir alegría y optimismo en sus publicaciones. Ximena Duque Ximena Duque y sus hijos Cristan Carabias, Luna y Skye | Credit: IG/Ximena Duque Ximena y su familia retrasaron su viaje de fin de año después de que su bella Luna se enfermara con gripe, pero tras su recuperación, ella, su esposo y sus tres hijos partieron a despedir el 2021 en un lugar paradisíaco en el que estarán por dos semanas. ¡A seguir disfrutando!

