¡Ximena Duque regresa a la alfombra roja tras 6 años de ausencia! "Me decidí" La empresaria y actriz se preparó así para asistir al evento inaugural de Mujeres Latinas en la Música de Billboard. Acaba de lanzar junto a su esposo, Jay Adkins, un emprendimiento por y para la mujer. Se trata de Empower Fashion, una línea de ropa que ya está agotando existencias por la originalidad de sus vestidos y conjuntos. Pero la agenda de Ximena Duque sigue repleta de compromisos. Este fin de semana, ella misma anunciaba un regreso que ha alegrado a muchos. Y no, no son las telenovelas ni la televisión, ¡sino la alfombra roja! Durante muchos años fue la reina de ellas, pisándola con toda la fuerza y personalidad que la caracteriza. Han pasado 6 años desde que estuvo en una y no tenía planes de hacerlo. Esta ocasión lo ameritaba. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: Instagram Ximena Duque La feliz mamá anunció a través de sus redes que estaba esperando a su estilista y maquillista para prepararse para este evento tan especial. Uno que suponía estar de nuevo en el entre flashes y celebridades. "Me decidí, ¡lo consiguieron", dijo emocionada. ¿Dónde estará Ximena este fin de semana? En un lugar que, al igual que sus negocios y su ropa, empodera a la mujer: "Les cuento que voy a ir a los Billboard de las mujeres latinas en la música", confesó. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque Ximena Duque Ximena Duque junto a su estilista Miguel | Credit: IG/Ximena Duque La empresaria colombiana fue mostrando el paso a paso de su transformación, desde su cara lavada hasta su maquillaje y estilismos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una celebración muy significativa que será conducida por Jacky Bracamontes y a la que acudirán, entre otras, Ivy Queen, Thalía y Eva Luna. En ella, Shakira recibirá el premio de Mujer del Año. Se trata de la primera edición para mujeres, un espacio que Ximena no ha querido perderse por todo lo que representa.

