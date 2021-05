¡El regalo de Ximena Duque a su hijo Cristan Carabias por su 17 cumpleaños! La feliz mamá compartió el cómplice momento que vivió con su primogénito en un fin de semana lleno de detalles y sorpresas. ¡Muchas felicidades! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con motivo del 17 cumpleaños de Cristan Carabias, su madre, Ximena Duque organizó un plan que ninguno de los dos olvidará. Madre e hijo partieron rumbo a California, concretamente Los Ángeles, para pasar unos días juntos, sin otra obligación que consentirse, mimarse y ¡hacer mucho ejercicio! La empresaria dejó a su marido, Jay Adkins, a cargo de sus dos princesas, Luna y Skye, para poder tener tiempo de calidad con su primogénito. Todo un detalle para celebrar las 17 primaveras del joven. "Todo esfuerzo tiene recompensa y hoy podemos recoger los frutos y disfrutar lo mas lindo de la vida… nuestras vidas. Te amo, mi pollo forever", escribió la bella colombiana. A esta bonita declaración de amor se suma la de Jay, quien se adelantó un día para felicitarle por su cumpleaños y por ser tan íntegro y especial. "Gracias por ser un alma tan hermosa. Tienes una gran disciplina, motivación y foco. Como te dije el otro día, tú puedes ser lo que pongas en tu mente y lo que tú quieras ser. El mundo todavía no está listo para ti", le escribió en esta tierna publicación junto a su hermanita Luna. Además de gozar de su compañía y reírse mucho, han aprovechado para entrenar duro. Cristan ha preparado una fuerte rutina de ejercicios para su madre que implica correr y subir la montaña, entre otras cosas. Pero como no todo es sufrir, la actriz y el joven también se han dado sus caprichos y han compartido con sus seguidores los ricos pancakes y tostadas francesas con los que han deleitado a su cuerpo. Un viaje inolvidable que refuerza la ya maravillosa relación que mantienen Ximena y Cristan. El adolescente ha demostrado ser muy responsable para su edad y tener las cosas muy claras. Sabe lo que quiere y va a por ello. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una mentalidad luchadora que ha heredado de sus padres y también de Jay, sus tres grandes motores y ejemplos. A su corta edad ya se ha convertido en entrenador personal y ayuda a muchas personas, entre ellas su mami, a lograr sus objetivos. Este lunes, 17 de mayo, cumple una nueva vuelta al sol y nada mejor que este viaje con Ximena para celebrar la vida en todo su esplendor. ¡Muchísimas felicidades Cristan!

