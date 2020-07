Ximena Duque recibe su primer bono de $20 mil y comparte en qué lo va a gastar La directora ejecutiva sorprendió a todos con su decisión de en qué invertirlo. Y no es un cochazo. "Es soñar en grande y vivir tus sueños". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los éxitos siguen acumulándose para Ximena Duque. Pero como muy bien resalta ella misma, no llegan de la nada sino que son fruto de mucho trabajo y esfuerzo. Su nueva labor como directora ejecutiva está suponiendo muchas horas que están teniendo su recompensa. La más reciente es este bono de $20 mil que acaba de ganar tras un año cargado de logros. La pregunta del millón es, ¿en qué piensa gastarlo nuestra querida Ximena? Ella no ha tenido problema en contarlo en una emocionante publicación donde vuelve a demostrar su sencillez, humildad y gran corazón. Su intención no es inventirlo en algo para ella, sino en una ilusión que llevaba pensando desde hace mucho tiempo y que hoy se hace realidad. "Desde el día que inicié este negocio dije que cuando recibiera este bono sería donado 100% a los niños de mi país en la Guajira", ha expresado muy emocionada en su última publicación en Instagram. Un gesto que le engrandece y que sus seguidores han aplaudido de inmediato. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque pareciera que el dinero le ha llovido del cielo, quiere insistir en que todo es resultado de entregar mucho de sí misma, de interminables horas con su equipo y, sobre todo, no dejar de creer en los sueños. Image zoom Cortesía de Ximena Duque "Si las cosas fueran fácil en la vida todo el mundo sería exitoso, ¿pero sabes quién es exitoso? El que se atreve a dar el paso y entregarlo todo por sus sueños y sobre todo, esa persona que está dispuesta a trabajar duro porque al final no hay de otra", explica. ¡Muchísimas felicidades!

Close Share options

Close View image Ximena Duque recibe su primer bono de $20 mil y comparte en qué lo va a gastar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.