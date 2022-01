¡Esposo de Ximena Duque la sorprende a lo grande con este regalo en su 37 cumpleaños! El 30 de enero la colombiana da una nueva vuelta al sol y para celebrarlo, su marido Jay Adkins ha puesto el mundo a sus pies con este espectacular presente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A punto de cumplir unos espectaculares 37 años, Ximena Duque ya los está celebrando por anticipado. De eso se ha encargado su esposo, Jay Adkins, quien para la ocasión le ha sorprendido con un detalle de lo más romántico. Con motivo de una fecha tan señalada, el también empresario llevó a su chica a un lugar muy especial solo para dos y con el cartelito de 'no molestar'. Los enamorados hacían un parón en sus apretadas agendas, incluso como papás, para escaparse solitos estos dos días. El destino lo ha compartido Ximena de lo más impresionada. Y es que su chico ha vuelto a superar todas las expectativas con esta sorpresa tan original. La parejita pasará este fin de semana en un apartamento de alta gama en Miami con todos los lujos y unas espectaculares vistas al mar donde se olvidarán de todo menos de pasarlo bien en la compañía del otro. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque "Pisando los 37 y más feliz que nunca", expresaba Ximena en esta publicación en la que muestra su nuevo cambio de look con el que ha regresado a su melena rubia de siempre, un paso muy aplaudido por sus fans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde este balcón con impresionantes vistas, la empresaria se embarca en un nuevo año en el que volverá a darlo todo, como mamá y como mujer trabajadora. Pero antes hay que disfrutar de este lugar que su marido ha escogido para celebrarla por todo lo alto. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque Ximena Duque Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque Ximena Duque Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque La parejita se ha tomado un respiro de todas sus responsabilidad personales y laborales, para dedicarse a una sola, quererse, mimarse y disfrutarse sin agenda ni compromisos. Un presagio de que este será un año maravilloso para Ximena, ¡Muchísimas felicidades!

