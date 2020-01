Ximena Duque reaparece después de unos días totalmente alejada de las redes. ¿Qué le pasó? La bella colombiana ha estado desconectada de todo pero ya está de vuelta y con mucho que contar. ¿Dónde se había metido? By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es la reina de las redes y una de las influencers que pisa con más fuerza en este rincón virtual. Lo que ella dice, cuenta y explica siempre es de interés además de una gran ayuda para muchas mujeres trabajadoras y mamás. Sus casi cuatro millones de seguidores así lo acreditan. Sin embargo, Ximena Duque se ha tomado unas merecidas vacaciones de las redes para desconectar y estar con los suyos. Han sido diez días sin saber de ella así que su regreso ha sido todo un notición para todos. ¿Dónde se ha metido la bella colombiana? Así mismo lo explicaba en este divertido video junto a su esposo, Jay Adkins. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La feliz pareja se dirigía camino a un spa cuando Ximena ha hecho su reaparición. Nos ha contado que ha estado con la familia disfrutando de estas navidades a lo grande. Entre risas, la actriz ha desvelado que estos días libres han estado dedicados en cuerpo y alma, literalmente, a su pequeña Luna. Se acostaban a la hora que ella, es decir, las 9.30 PM y se levantaban con ella, a eso de las 5 de la mañana Jay, y un poquito más tarde la feliz mamá. Por lo que se aprecia en las fotos han sido días de tiovivos, de sol y muchos juegos en los que también participaba Cristan, el apuesto hijo mayor de Ximena. Mucho más descansados y con las pilas cargadas, ambos ya están de vuelta en las redes para seguir poniéndonos al día de lo último pero, sobre todo, de ellos. ¡Nos encanta verles! Advertisement

