Ximena Duque se reinventa tras su salida de Telemundo: "Tengo independencia financiera y soy libre de hacer lo que yo quiera" La actriz colombiana presumió a través de sus redes sociales el lujoso carro que se ganó en su nueva etapa como empresaria gracias a su esfuerzo, trabajo y compromiso. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Alejada del mundo de la interpretación desde 2017, Ximena Duque nunca había sentido tanta satisfacción en sus 35 años de vida como ahora. Enfocada en su faceta de empresaria, la actriz colombiana se encuentra viviendo uno de los momentos más dulces de su vida, tanto a nivel personal como profesional. Dueña de su propio tiempo tras finalizar su contrato de exclusividad con la cadena Telemundo, la esposa de Jay Adkins y mamá de Luna y Cristán Carabias ha encontrado en el mundo empresarial la independencia financiera que deseaba tener. “Me reinventé… Se cerró una puerta y se abrieron miles. Si te caes levántate, si te tropiezas no mires la piedra que se interpuso en tu camino, quítala y sigue para adelante. Más de 15 años en la televisión y nunca había sentido tanta satisfacción como ahora, la satisfacción de ayudar a los demás no tiene precio”, reconoció la intérprete de 35 años en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A la actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como La casa de al lado y Corazón valiente le está yendo tan bien en su nuevo negocio que este miércoles no dudó en presumir con orgullo a través de las redes sociales el lujoso carro que se ganó gracias a su esfuerzo y compromiso. “No es el carro, no son los lujos que pueda tener o las cosas materiales que pueda adquirir. Son las ganas y la motivación que siento todos los días cuando me levanto de mi cama. Estoy trabajando por un propósito, vivo por un propósito. Ya no soy Ximena la actriz exclusiva de un canal que tiene que hacer lo que digan, hoy en día soy Ximena una mujer independiente que hace y decide lo que quiere hacer con su vida”, aseveró la estrella colombiana. Además de la independencia financiera que le aporta su nueva faceta como empresaria, lo que más hace feliz a la nueva Ximena es poder impactar al mundo de una manera positiva. “Este carro me lo gané y me hace feliz, ¿pero saben qué me hace más feliz? Que las mujeres que están caminando de mi mano van a ir por el de ellas muy pronto. Me alegra poder compartir en mi redes sociales este proceso y que más mujeres se unan a este movimiento. El movimiento de impactar al mundo de una manera positiva”, concluyó Duque, quien estará participando en el evento de Poderosas Live 2020, de People en Español, que se celebrará el próximo 14 de marzo en el James L. Knight Center, de Miami, y cuya registración está abierta todavía. Advertisement

