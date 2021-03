Close

¿Un tatuaje para Ximena Duque? ¡La feliz mamá cuenta qué será, cuándo y dónde! Siempre cómplice con sus seguidores, la actriz sorprendió con esta confesión de la que dio todos los detalles. ¿Qué se trae entre manos? Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ximena Duque es una caja de sorpresas, siempre buenas. En uno de sus entretenidos paseos por las historias de Instagram, la feliz mamá confesó sus experiencias con los tatuajes hace años y su opinión ahora en la madurez. Reconoció que siendo muy joven se hizo uno del que con el paso del tiempo se arrepintió. Tanto así que acabó quitándoselo. Sin embargo, el paso de los años y la experiencia de la vida le han hecho replantearse hacerse otro, esta vez con más cabeza y significado. "A mi edad, que ya tengo uso de razón, sé que si me hago un tatuaje es porque significa algo muy importante como lo que me quiero hacer", anunció para sorpresa de todos. Image zoom Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque ¿Y qué se quiere hacer? Así mismo lo explicó. "Me quiero hacer los nombres de mis hijos, de alguna manera me gustaría hacer los nombres de mis hijos nada más, no hacerme tres", aclaró. Todavía está en la búsqueda de tatuador, pues tratándose de alto tan relevante que dura para siempre, tiene claro que no ha de ser con cualquiera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que sí tiene claro es dónde se lo haría: sería en el costado del cuerpo, más abajo de la axila. "Me encanta cuando veo ese tatuaje en una mujer, me parece supersexy y superatractivo", dijo ilusionada. De momento no hay fecha de cuándo se hará, primero hay que buscar al artista y luego ver el diseño. ¡Así que toca esperar hasta ver esa obra de arte!

