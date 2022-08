Ximena Duque y su esposo Jay Adkins hacen inesperado anuncio: "Nos volvemos a casar" La empresaria y actriz pidió matrimonio a su esposo de la forma más original en Nueva York y lo compartió feliz con sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La vida de Ximena Duque está repleta de éxitos, sueños cumplidos y mucha dicha, en gran parte, generada por sus seres más queridos: sus tres hijos y su esposo Jay Adkins, con quien vive en una eterna luna de miel. Esta semana, la pareja viajaba a Nueva York y desde allí compartían un momento personal de lo más emocionante. Era la propia Ximena quien contaba entusiasmada el nuevo paso que habían decidido dar como pareja. Ella tomó la iniciativa y él respondió encantado. De visita en la imponente estación de Grand Central y muy a modo de película, la colombiana se puso en una esquina y su esposo, sin saber muy bien lo que le deparaba, en la otra. "Te amo. ¿Te quieres casar conmigo otra vez?", le propuso de lo más romántica Ximena a su marido, quien a pesar de la distancia, lo escuchó todo gracias al efecto sonoro de esa parte de la estación y sus paredes. Ximena Duque y Jay Adkins Ximena Duque y Jay Adkins | Credit: IG/Ximena Duque "¡Me dijo que sí! Nos volvemos a casar señoras y señores. Viviendo mi propia comedia romántica. Este lugar es en Nueva York y se llama Grand Central Terminal. Hay un área donde supuestamente se pueden mandar mensajes hablados a distancia de una pared a otra pared. Lo probé con Jay haciéndole una propuesta y mira lo que pasó", escribió llena de emoción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cara del también exitoso empresario era de sorpresa y pura felicidad. La petición terminó en un beso, unas sonrisas interminables ¡y el 'sí' de Jay! Los tortolitos hicieron derroche de su unión y de su amor, cada día más fortalecido. La pareja ha creado su propia historia de familia y trabajo y se han convertido en los mejores socios, amigos y enamorados. Aunque todo ocurrió en clave de humor, la propuesta va en serio. Ahora toca esperar a su desarrollo. El 'sí' ya lo tiene, queda prepararlo, despacito, pero sin pausa. ¡Felicidades!

