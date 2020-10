"Está destrozada, necesitamos ayuda". Ximena Duque lanza un mensaje desesperado en sus redes Solidaria con las personas y los animales, con allegados y anónimos, la colombiana ha solicitado la ayuda ciudadana para ayudar en la búsqueda de un perrito. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuenta con más de 4 millones de seguidores en Instagram lo que significa que cada cosa que dice, publica o solicita tiene un gran alcance. Es por eso que Ximena Duque ha recurrido a sus redes para pedir ayuda urgente y tender la mano a una amiga que acaba de perder a su perrito. "Las probabilidades de que esta historia funcione sé que son mínimas pero los milagros existen. A una gran amiga en México se le perdió su perrito y está destrozada, necesitamos ayuda para encontrarlo", compartió en un escrito en sus historias de IG al que acompañó con una foto. Image zoom Ximena Duque IG/XD El pequeñín se llama Hersy, es un can pequeñito y de color marrón que se ha perdido en la colonia El tierno, en Cuauhtémoc, Colima, México. La empresaria dio todos los detalles de cómo se puede contactar a su dueña en caso de encontrarle. Solo hay que entrar en su perfil de esta plataforma. Image zoom Ximena Duque IG/XD SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amante y defensora de los animales, la también actriz quiso hacerse eco de este caso con el fin de que sus seguidores cercanos a esa zona estén pendientes o al menos lo den a conocer. Toda la suerte y los mejores deseos a la familia de Hersy para que pronto esté de nuevo en casa junto a ellos.

