Como novia de Julián Gil que fue hace años, Ximena Duque opinó sobre el fuerte pleito legal que mantienen Marjorie de Sousa y su expareja Julián Gil por la manutención de su hijo, Matías. Si bien optó por no tomar bandos, la actriz colombiana sí quiso romper una lanza a favor de la actriz venezolana. "El otro día leí un comentario que alguien puso en una foto y dijo 'karma', como que lo que ella [Marjorie] está viviendo es karma. Y yo no creo que realmente sea ella la que esté viviendo el karma porque Julián es un hombre que, como sabemos, ha estado con muchas mujeres. Yo fui creo que de las primeritas de la lista. Me salvé", dijo la actriz en una entrevista para el programa de televisión ¡Suelta la sopa! (Telemundo). Image zoom "Pero sé que ha hecho mucho daño a muchos corazones allá fuera porque es un hombre muy guapo y porque ha sido picaflor toda la vida. O sea no estoy hablando mal de él, simplemente es lo que es y lo que hemos visto en toda la carrera de Julián", explicó Duque. Pese a ello, la actriz considera que Julián tiene todo el derecho de ver a su hijo. "No sé qué le habrá hecho Julián a ella porque seguramente algo le hizo para que no quiera dejarle el niño, pero yo sí creo que es su papá y tiene derecho a estar con su bebé", afirmó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como madre, lo que más pesar le da a Ximena de toda esta situación es el bebé de ambos, Matías, ya que es el que más está sufriendo con todo este conflicto de sus padres. "Me da mucho pesar con el niño, sobre todo cuando veo las imágenes de ella entrando a la corte con el bebé con las cámaras y las luces encima del niño. Respeto la decisión de cada uno y la manera como llevan su vida. Yo creo que el tema de hacer todo público también trae consecuencias", concluyó.

