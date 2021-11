¡Ximena Duque muestra no uno, sino sus dos árboles de Navidad para este año en su casa! La feliz mamá y empresaria abrió las puertas de su hogar para mostrar el adorno más representativo de estas fiestas. ¡La gran sorpresa fue ver dos versiones distintas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como cada año, las celebridades dan la bienvenida a sus seguidores a su casa para darles un paseo virtual y enseñarles de primera mano cómo quedó decorada para la Navidad. El adorno que siempre gana por goleada es el árbol de Navidad, al que cada mes de diciembre visten con ideas originales y añaden nuevos diseños. Ximena Duque no podría ser menos. Este año a su ya conocido árbol gigante de la sala, añadió uno más con mayor carácter y personalidad. A través de dos videos entrañables, la colombiana y su hijo Cristan Carabias mostraron las dos versiones de este complemento tan importante en todo hogar navideño que se tercie. Bajo el grito de "ya está aquí la época más hermosa del año, ¡qué rico!", Ximena mostró la primera puesta en escena en su inmenso salón. Un arbolito de tamaño XXL en el que destacaron los adornos grandes, como lazos y bolas, y predominaron los colores azul y perla. A esta primera entrega se sumó una más, mucho más íntima y acogedora que se robó el corazón de sus seguidores. La encargada de darle forma a ese árbol no fue la artista, sino su hijita Luna, quien por primera vez y con la ayuda de su hermano mayor hizo este amoroso diseño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También con la supervisión y el cuidado de la abuelita, mamá de Ximena, Luna pudo alzar este bello adorno en su casita de muñecas con un resultado maravilloso hecho con el corazón. La pequeña pasó un rato de lo más entretenido e hizo felices a los demás quienes, por un momento, volvieron a ser niños de nuevo. Ximena Duque Ximena Duque y su hija Luna | Credit: IG/Ximena Duque ¡La magia de la Navidad ya llegó a las casa de la familia Adkins-Duque!

