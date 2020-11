Close

Ximena Duque muestra su nuevo caprichito en casa: ¡ahora también tienen campo de golf! La feliz mamá y directora ejecutiva presumió feliz su más reciente construcción en su palacete, este campo de golf al que no le falta detalle y que su pequeña Luna ya ha estrenado. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que se mudaran a su nuevo hogar, Ximena Duque ha compartido con su público con todo el cariño y complicidad del mundo cómo han ido remodelándolo y dándole su toque más personal. Desde el cambio de muebles hasta la construcción de nuevos armarios. Además de mostrar cómo es su espectacular casa por dentro y el resultado de las obras, también ha enseñado las maravillas que están haciendo en su inmenso jardín. A parte de una iluminación de película en la zona exterior, la empresaria acaba de mostrar su más reciente capricho: ¡un campo de golf! Un deporte que le encanta a su familia y que hasta la pequeña Luna ya empieza a practicar. Durante estos días ha ido enseñando el paso a paso y ya está listo para jugar. Aunque madre e hija lo disfrutaron de noche y no se ve mucho, sí se puede apreciar que será un lugar de encuentro y diversión para toda la familia. Image zoom Ximena Duque Image zoom Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque Poquito a poco pero sin pausa, Ximena y su esposo están convirtiendo su casa en su mejor refugio, un paraíso donde lo tienen todo al alcance de la mano para disfrutar de sus hijos al máximo. Image zoom Ximena Duque | Credit: IG/XD Un espacio lleno de comodidades donde la actriz colombiana también ha establecido su oficina, ese rinconcito donde cumple y hace realidad los sueños propios y de otros gracias a su esfuerzo y trabajo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su avanzado estado de gestación no impide que siga al pie del cañón, cumpliendo con su negocio y disfrutando de su papel de madre en el tiempo que tiene libre en esta casa de ensueño. Aunque al espacio no le falta detalle, pronto llegará Skye para llenarla de mucho más amor y alegría. ¡Home, sweet home!

