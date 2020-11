Close

Ximena Duque muestra su árbol de navidad ¡y es toda una obra de arte! La feliz mamá mostró el resultado final del famoso adorno de estas fiestas que les tomó casi todo el día montar. ¡El resultado mereció la pena! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ya huele a Navidad, ese momento del año tan especial y familiar al que ni siquiera el coronavirus puede restarle fuerza. Es tiempo de celebrar la vida aún más si cabe, desde el calor del hogar y con los seres más queridos. Así mismo lo hace Ximena Duque quien ha aprovechado este fin de semana para construir en familia el arbolito de Navidad en su sala. Junto a su esposo Jay Adkins e hijos alzaron este maravilloso adorno con un resultado que dejó a todos con la boca abierta. Eso sí, lo suyo le costó. "Dios mío, desde la mañana trabajando en este arbolito", dijo la colombiana mientras mostraba cómo quedaba. Image zoom Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque Image zoom Ximena Duque SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Sobre una alfombra blanca y plateada con un mensaje inscrito que dice 'Los Adkins', este adorno navideño se alza en uno de los rincones más espaciosos e iluminados de la sala. No le falta detalle, desde una cinta aterciopelada azul hasta bolitas en tonalidades azul brillante. "Tiene mucho detallito, le puse de todo. Tengo adornos plateados, blancos...No se imaginan lo que hay aquí metido. Así quedó este año, ¡y la mamá quedó exhausta!", admitió. ¡Seguro que a Santa Claux le dará mucho gusto dejar los regalitos allí!

