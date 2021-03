¡Ximena Duque muestra lo grande y bella que está Skye Adkins! ¿A quién se parece? La empresaria y actriz compartió unas tiernas imágenes de la carita de su bebé de quien ya se puede sacar un parecido razonable. ¡Qué ternura! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque Ximena Duque ya está metida de lleno en su trabajo como directora ejecutiva, es su papel de mamá el que más sonrisas le da. Durante un paseo con la benjamina de la casa, la actriz colombiana mostró el bellezón en el que se está convirtiendo Skye Adkins. Risueña, vivaz y con los ojos abiertos como platos, la chiquitina, de apenas un mes y medio de vida, enterneció las redes con su dulzura. Skye Adkins Image zoom Skye Adkins | Credit: IG/Ximena Duque La orgullosa mamá presume no solo a su bebé pequeña sino también a Luna y los cuidados que le ofrece como hermanita mayor. La primogénita se ha integrado de lo más bien en su rol y ayuda a su mami en los cuidados con la chiquitina, a la que se come a besos. La pregunta que surge es, ¿a quién se parece Skye? Todavía es muy pequeña para sacar conclusiones, pero a primera vista, parece haber heredado los preciosos rasgos de su mami. Sobre todo la naricita y los labios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de trabajar sin parar y cuidar a sus nenas, Ximena también saca el ratito para quererse y mimarse en el poco tiempo que le queda libre. Prueba de ello es la figura que ya presume a tan pocas semanas de dar a luz. En breve, y en sus propias palabras, podrá comenzar a hacer ejercicios más fuertes de la mano y asesoramiento de su hijo Cristan, convertido en entrenador personal. Una transformación que promete mostrar paso a paso.

