La espectacular casa de juegos a tamaño real de la hija de Ximena Duque La actriz colombiana mostró a través de las redes sociales la enorme construcción de dos pisos que instaló en el jardín de su casa. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir De niña Ximena Duque fantaseó muchas veces con la idea de poder tener su propia casa de juegos en su hogar para poder divertirse con sus amiguitos. Aunque ese deseo nunca se le llegó a cumplir, hoy, gracias a la excelente posición económica en la que se encuentra su familia, la actriz colombiana pudo hacer realidad ese sueño a través de su hija Luna. La ahora empresaria y su esposo Jay Adkins sorprendieron este miércoles a la pequeña de 2 años con una espectacular casa de juegos de dos pisos que instalaron en el jardín. "Miren lo que ha llegado, qué emoción. Esta es la casita de Luna que tanto llevamos esperando", expresó emocionada la actriz de exitosas telenovelas como La casa de al lado y Corazón valiente a través de su perfil de Instagram, donde compartió las primeras imágenes de la construcción. Image zoom Credit: Instagram Ximena Duque SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Voy a dormir ahí?", preguntó asombrada la niña al ver el tamaño de la casa. Aunque Luna quedó fascinada con el regalo, la más emocionada sin duda era Ximena. Image zoom Credit: Instagram Ximena Duque "Estoy viviendo con Luna mis sueños de chiquita", reconoció la actriz, quien ya tiene en su cabeza muchas ideas de cómo va a decorar el interior y el exterior de la casita. "La vamos a pintar yo creo las ventanas de gris, le vamos a poner florecitas…", contó. Image zoom Credit: Instagram Ximena Duque La casa puede que a muchos les resulte familiar ya que es el mismo modelo con el que Adamari López y Toni Costa consintieron hace aproximadamente un año a su hija Alaïa. La enorme construcción aparece con frecuencia en los vídeos que comparten la copresentadora de Un nuevo día (Telemundo) y el bailarín español a través de las redes sociales.

