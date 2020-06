Ximena Duque muestra el caprichito millonario que ella y su esposo se han dado en su aniversario La empresaria ha presumido el bien material que ha adquirido fruto de muchos años de esfuerzo y sacrificio. "Yo vengo de comer mucha caquita". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de muchas horas de trabajo y entrega profesional, uno suele tener la recompensa. Así ha sido para Ximena Duque, un ejemplo claro de que con esfuerzo y voluntad uno puede alcanzar sus sueños sentimentales, y por qué no, también materiales. Es por ello que antes de que la critiquen o señalen de creída, la empresaria ha compartido un mensaje inspirador para demostrar a sus seguidores que querer es poder. Su última adquisición es la prueba de que uno también se debe de consentir y mimar después de un trabajo bien hecho. "Yo he soñado con este regalo que nos dimos de aniversario mi marido y yo desde hace muchos años para mi, y es algo material sí", dijo antes de enseñar el espectacular Ferrari que ya tiene en sus manos y que tanto ella como su esposo Jay Adkins piensan disfrutar a tope. "Me he cuestionado mucho si hacer esto porque no soy ese tipo de personas que le gusta hablar de cosas materiales ni me gusta presumir, así que espero que se lo tomen de una manera positiva e inspiradora y que no sea para que critiquen, mi corazón no está hecho para presumir", aclaró para los malpensados. Con esta impresionante imagen de su nuevo cochazo Ximena quiso demostrar que no hay límites, tan solo los creamos nosotros en su mente. Y para prueba ella, cuyo pasado humilde no le ha impedido llegar hasta donde está y tener una vida feliz y desahogada. "Yo vengo de comer mucha caquita, literal, así que cuando logras tus metas te puedes dar un regalo que siempre has querido", dice muy ilusionada con su nuevo 'bebé'. "Tanto quise este carro y por fin lo tengo en casa". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para los que ya van a empezar a criticar, la feliz mamá de dos hijos quiso advertir que su objetivo con esta publicación es puramente inspiracional no de vanidad. "Este es el resultado de un gran trabajo, de mucho esfuerzo, de querer, de querer triunfar, de reinventarme de no permitir que nada ni nadie controle mi vida ni mi tiempo, este es el resultado", prosiguió con su mensaje. Ella asegura haberlo vivido en sus propias carnes y a la vista está. La actitud positiva y el trabajo de muchas horas han dado resultados. Nada le ha llegado por arte de magia, no es un milagro, son los frutos de haber sembrado cosas positivas. "Decide hoy qué quieres hacer con tu vida, si te dejas guiar puedes tener el éxito y todo lo que quieras ", concluyó.

Ximena Duque muestra el caprichito millonario que ella y su esposo se han dado en su aniversario

