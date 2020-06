Ximena Duque envía contundente mensaje: "Mucha gente me va a odiar por decir esto" La actriz colombiana Ximena Duque envió mensaje en Instagram para que la gente tome conciencia. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ximena Duque recurrió a sus redes sociales para enviar un contundente mensaje. “A lo mejor mucha gente me va a odiar por decir esto”, empezó a decir la actriz colombiana. “Sobre todo nosotros que tenemos seguidores [en las redes], las personas que son influencers deberían tener más conciencia [y] dar un buen ejemplo. Esto no ha parado y estamos empeorando la situación, mientras más salgamos, más nos expongamos con las personas alrededor nuestro, esto no va a mejorar, estamos haciendo que esta cuarentena duro mucho más tiempo”. Duque se refiere al coronavirus, pandemia que ha afectado a millones de personas alrededor del mundo y que le ha quitado la vida a miles más. “No me gusta salir a la calle y tener que ponerle una bendita máscara a mi hija [Luna] ¡no me gusta!. Me duele el alma [y] el corazón de verla llorar porque no quiere ponerse una bendita máscara”, dijo en tono serio Ximena, quien recientemente compró una hermosa mansión. "Pero más me duele ver como la gente de afuera no tiene conciencia, que pueden empeorar esta situación y que por culpa de todos ellos nosotros vamos a pagar las consecuencias”. Las mascarillas, combinadas con otras medidas preventivas como lavarse las manos con frecuencia y el distanciamiento social, ayudan a hacer más lenta la propagación de la enfermedad. “Mi gente salgan con una máscara, no hay necesidad de enfiestarse ahora mismo con un montón de gente, vamos a tener vida para hacerlo. Tratemos entre todos de mejorar esta situación para que podamos salir a la calle sin las benditas máscaras, para que podamos volver a disfrutar y tener una vida normal”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algo salió mal. Un error a ocurrido y su entrada no fue enviada. Por favor, inténtelo de nuevo Close Ximena finalizó con un mensaje de aliento. “Se tenía que decir y lo dije. No había querido hablar por aquí porque estaba un poco en shock. Vamos a salir adelante, vamos a salir triunfadores, esto nos ayudará a valorar otras cosas. [Sigamos] aportando nuestro granito de arena para ayudar la situación”.

