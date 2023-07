¡El lujoso regalo de Ximena Duque a su esposo Jay Adkins por su 50 cumpleaños! Cada año se superan en sorpresas. ¡Mira lo que hizo la empresaria esta vez! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada año buscan la manera de sorprender al otro a lo grande. Y lo hacen basándose en los sueños e ilusiones que tienen. Este año Ximena Duque ha vuelto a dar en el clavo con la sorpresa a Jay Adkins por su 50 cumpleaños. Un regalo que ha enamorado aún más si cabe a su esposo por tratarse de algo que le hacía una gran ilusión. La exitosa empresaria lo organizó para que todo saliera a la perfección, y así mismo ha sido. Después de vivir la experiencia a lo grande, la colombiana lo compartió feliz con sus seguidores. Ximena Duque Ximena Duque sorprende así a su esposo por su cumpleaños | Credit: (Photo by Rich Polk/Billboard via Getty Images) ¿Qué hizo esta vez para dejarle con la boca abierta? "Me siento tan bendecida de haber podido tenido la oportunidad de llevarte al país que tenía un lugar especial en tu lista de deseos. Me hace feliz hacerte feliz. Este viaje siempre estará en nuestros corazones. Sigamos explorando el mundo juntos y que tus próximos 50 años sean un camino lleno de felicidad. Te amo", le escribió enamorada. La parejita estuvo en Dubai casi, casi viviendo una segunda luna de miel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jay no pudo más que mostrar admiración, agradecimiento y un profundo amor por su mujer. "Soy tan afortunado de tener una mujer que me ama tanto. El mejor viaje de todos. Lo pasamos en grande explorando y descubriendo cosas nuevas. Fue maravilloso regresar más inspirados de lo que ya estamos. Te amo tanto", respondió el cumpleañero. ¡Muchísimas felicidades!

