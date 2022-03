A principios de mes, Ximena Duque y Rashel Díaz –hoy convertidas en empresarias de éxito que empoderan a miles de mujeres– participaron en la conferencia anual Yo soy más, en la que las exestrellas de Telemundo compartieron en una emotiva charla con la exconductora de Univision, Bárbara Bermudo, sus inspiradoras historias de superación y éxito.

Duque abrió como nunca su corazón durante esta conferencia que tiene como objetivo motivar y empoderar a las mujeres con experiencias, confesiones, lecciones y testimonios de grandes personalidades y ejemplos de vida y habló abiertamente de su batalla contra la depresión que sufrió el año pasado y de la que afortunadamente logró salir victoriosa.

"La única persona que realmente supo lo que estaba pasando porque es un hombre supremamente sabio e inteligente es mi esposo. No me hallaba, no sabía quién era yo. Me acuerdo que sentía que no era merecedora de todo lo que tenía en ese momento, que no era merecedora de mi esposo, que no era merecedora de la familia que tenía y nuevamente es esa voz que te hace creer que no mereces lo que tienes o que no mereces ser feliz", comenzó compartiendo la que fuera actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como Corazón valiente y La casa de al lado.

Ximena Duque Ximena Duque y Rashel Díaz en la conferencia Yo soy más | Credit: Instagram Ximena Duque

Ximena, que cuenta con más de cuatro millones de seguidores en Instagram, contó que las inseguridades entraron a su vida "como nunca" y que su esposo ni siquiera la reconocía.

"Él me dijo un día: 'Tienes que buscar ayuda'. Y la razón por la que busqué ayuda fue porque toqué fondo un día que iba a salir en mi carro y empecé a llorar del miedo que tenía de manejar; sentía que me iba a morir en la esquina, sentía que si me iba algo le iba a pasar a mis hijos y qué va a pasar, quién los va a criar, todos estos pensamientos y es agotador sentirte así. Y si alguna mujer está pasando por estas cosas hay que hablar, hay que pedir ayuda y eso fue lo que yo hice. De hecho, gracias a Rashel que me recomendó a alguien maravillosa fui, hablé con ella y ella me decía: 'Mira Ximena tú tienes ya un paso adelante, tú sabes exactamente lo que tienes, lo que a mí me toma meses tratándole de hacer entender a mi paciente lo que tiene tú ya sabes, ahora es tú decisión salir de ahí'. Y tomé la decisión. Yo creo que la mente es muy poderosa, yo pienso que si tú realmente quieres salir de una depresión puedes salir de ella", aseveró.

Ximena Duque y Rashel Díaz en la conferencia Yo soy más Ximena Duque y Rashel Díaz en la conferencia Yo soy más | Credit: Instagram Ximena Duque

"Empecé a trabajar mi mente, empecé a visualizarme como quería estar y hoy en día, después de haber pasado por eso algunos meses atrás, entiendo que no importa por las cosas que pasemos en la vida todo tiene un para qué", aseguró la esposa de Jay Adkins.

La ahora empresaria no pudo evitar romper a llorar al reconocer por primera vez públicamente que tuvo una difícil infancia en la que vivió cosas que la marcaron hasta su presente.

"Esto es algo que nunca lo he compartido realmente porque es algo muy personal pero yo no tuve una infancia fácil", confesó con lágrimas en los ojos. "Me pasaron cosas como niña que marcan a cualquier mujer y yo pensaba que no era merecedora de la familia y del esposo que tengo hoy en día y cuando entiendes que no estás sola, todo el mundo pasa por cosas y de niños todos pasamos por cosas, lo importante es que tú creas que eso no va a determinar tu presente, que eso te va a hacer fuerte, que eso te va a hacer poderosa y que tú naciste para triunfar y naciste para ser vencedora no importa lo que haya pasado en tu vida".