Ximena Duque ya tiene las llaves de su nuevo y lujoso hogar La actriz colombiana Ximena Duque acaba de comprar una lujosa casa junto a su esposo Jay Adkins y ¡al fin le entregaron las llaves de su nuevo hogar! Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras muchas horas de trabajo y entrega profesional, Ximena Duque al fin saborea las mieles del éxito. La actriz colombiana acaba de comprar un lujoso hogar junto a su esposo Jay Adkins y ¡al fin le entregaron las llaves de su nuevo hogar!. “No se imaginan el proceso que fue comprar esta casa porque cuando empezó todo lo del COVID-19 se nos paró todo. Ha sido un dolor de cabeza”, dijo la ojiverde en una serie de videos que publicó en su Instagram Stories. “Finalmente tenemos las llaves de nuestra casa. Vamos a llevar a [nuestro perro] Oreo, ojalá no marque territorio”. En el video se ve a Adkins abriendo la puerta principal de la propiedad, ubicada en la Florida. “Esta es mi casa. Al fin está sucediendo”, se escucha decir emocionada a Ximena. La parejita celebró por todo lo alto con una refrescante botella de champán. Acto seguido, Duque mostró algunas áreas de la espectacular propiedad, como la amplia cocina. “Esta es la cocina favorita de mi esposo. Es sencilla, súper limpia y amplia”. Ximena Duque ya tiene las llaves de su nuevo hogar ¡así es la lujosa propiedad! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La amplia terraza cuenta con una vista impresionante. “Esta es nuestra terraza de [la habitación] máster. ¡Miren por favor esta terrazota! No veo la hora de mostrarles cómo voy a dejar esta casa. Voy a poner pasto artificial, tenemos la señora terraza. Es bastante grande”, dijo Ximena, quien culminó el tour de su nuevo hogar con unas palabras de agradecimiento. “Honra y gloria para papá Dios ¡Gracias! [Sólo] él hace esto posible, sólo él nos muestra el camino para hacer realidad nuestros sueños. Depende de nosotros que sigamos ese camino, depende de nosotros si obedecemos o no, si nos queremos reiventar, pero todos nuestros sueños se pueden hacer realidad”. Tras finalizar su contrato de exclusividad con la cadena Telemundo, la mamá de Luna y Cristán Carabias ha encontrado en el mundo empresarial la independencia financiera que deseaba tener.

