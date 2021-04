Ximena Duque desata la locura en las redes al mostrar su rostro sin filtro alguno La actriz mostró su cara tal cual, sin brillos ni efectos y preguntó a sus seguidores cómo les gustaba más verla. ¡El resultado es impactante! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su presencia en las redes sociales es ya todo un reclamo para sus fans. Cada día Ximena Duque sorprende con sus propuestas y sinceros testimonios a mujeres que la han convertido en una de las influencers favoritas. Siempre innovadora, en esta ocasión se atrevió a hacer una pregunta a sus seguidores. "¿Qué les gusta más?", les escribió en sus historias de Instagram tras mostrar las dos versiones de su cara, con y sin filtro. Ellos, que también se lo han pedido en varias ocasiones, quedaron más que satisfechos al ver a Ximena sin brillos ni efecto alguno. La respuesta de sus fans al verla de ambas maneras no se hizo esperar. Ximena Duque Image zoom Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque Ximena Duque Image zoom Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque Aunque en las dos luce espectacular, la respuesta a su pregunta tuvo una mayoría clara. Sus seguidores la prefieren sin filtro. "Le preguntan a uno, '¿por qué usas los filtros?'. ¡Pues porque me gustan los filtros! ¿A quién no le gustan y quién no los usa?", compartió ante la insistencia. Ximena Duque Image zoom Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque la gran mayoría la prefiere al natural, tal y como muestra el resultado de la encuesta, Ximena seguirá usando filtros. Y no es por ocultar su piel, que como bien se puede ver luce pareja y de lo más cuidada, simplemente le encanta. "Obviamente uno se ve más bonito y más iluminado", expresó la feliz mamá. Con o sin filtro, Ximena siempre luce maravillosa.

