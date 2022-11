¡Ximena Duque y su hijo Cristan Carabias unen sus talentos y colaboran juntos en este proyecto! Madre e hijo han unido sus fuerzas para emprender una gran aventura con la que llegarán y ayudarán a muchas personas. "Vamos a lograrlo juntos". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Llegan las mejores noticias desde el hogar de Ximena Duque! La colombiana y su hijo Cristan Carabias han unido sus fuerzas y talentos para dar comienzo a un proyecto que les tiene entusiasmados. Desde sus redes, madre e hijo han anunciado de qué se trata este evento que puede cambiar y, sobre todo, mejorar la vida de muchas personas. Felices, motivados y muy ilusionados, han dado a conocer ese plan que han ido cocinando a fuego lento y que será en los próximos días. Ximena Duque y Cristian Carabias Ximena Duque y Cristian Carabias | Credit: IG/Ximena Duque Concretamente el sábado, 19 de noviembre. ¿De qué se va esta nueva aventura? En realidad es un proyecto diseñado por Cristan en el que su madre será una de sus grandes aliadas y colaboradoras. "Este sábado estaré acompañando a mi hijo en su primer Bootcamp virtual y quiero invitarlos a que se unan a este primer entrenamiento virtual, una clase para dar el primer paso en tu meta de lograr tu peso ideal", escribió encantada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como bien explica la empresaria y feliz mamá de tres, Cristan impartirá una clase que incluye ejercicios físicos y también principios básicos para la alimentación. "Tips que les ayudarán a conseguir esa meta de estar en forma. Vamos a lograrlo juntos. Yo compartiré parte de esos consejos que me ayudaron a recuperar mi figura y estar en forma después de tres embarazos", añadió Ximena. El hijo mayor de la también actriz se dedica profesionalmente al entrenamiento y asesoramiento a personas que quieran no solo estar en forma, sino también llevar una vida más saludable en términos alimenticios. Él ha sido el encargado de orientar, entrenar y asesorar a su madre durante la recuperación de su tercer embarazo y el resultado ¡salta a la vista! Su trabajo ha dado frutos increíbles pero también cabe destacar la disciplina y entrega de Ximena que han ayudado a que hoy luzca de diez.

