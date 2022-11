¡Un nuevo cambio en el cuerpo del hijo de Ximena Duque desata furor! Cristan Carabias causa sensación al mostrar lo que hizo. "¿Estás soltero?" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La transformación de Cristan Carabias en los últimos años es una muestra de que con disciplina y voluntad todo se puede alcanzar. El entrenador ha vuelto a causar sensación al mostrar otra parte de su aspecto físico. Un paso más allá que ha tenido como resultado la reacción en positivo de sus más de medio millón de seguidores en Instagram y 417 mil en Facebook. Y es que, además de mostrar su cuerpo en plena forma y marcado se mire por donde se mire, también ha compartido lo que acaba de hacerse y que tiene un "significado muy importante" para él. Ximena Duque y Cristian Carabias Ximena Duque y Cristian Carabias | Credit: IG/Ximena Duque A través de un video enseñó esa parte que ahora luce diferente. "Tiene un significado que realmente no se puede ver, si no se lo digo no saben el significado. Me encantan, los planetas, el espacio y las estrellas, así que está basado en eso. Se los muestro", dijo el hijo de Ximena Duque en estas imágenes en Facebook. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue así como alzó su brazo y mostró lo que se había hecho. Una imagen sorpresa que ha quedado sellada para siempre en su piel. "Mi mamá es Acuario, ese es el signo; Luna, mi hermana, Skye, las nubes y el cielo, y el mar que es el reflejo para terminar la foto. Es un tatuaje que representa a las tres mujeres más importantes de mi vida, mis dos hermanitas y mi mamá", expresó con amor. En esta ocasión, no se trató de un aumento muscular o su mayor definición, es algo mucho más espiritual que tenía ganas de grabar en su piel. "Fue el tatuaje que más me dolió de todos los que tengo, tengo 7. Y creo que ya terminé por un buen rato", expresó Cristan, quien también compartió videos del proceso de creación. Los piropos no se hicieron esperar: "¿Estás soltero?", "Eres un chico muy lindo", "Ximena, qué hijazo tienes", "Qué bello, qué linda persona eres", escribieron tan solo algunos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Un nuevo cambio en el cuerpo del hijo de Ximena Duque desata furor!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.