¡Ximena Duque hace realidad el sueño que siempre quiso realizar desde niña! Llegó tarde, pero llegó. Entusiasmada como esa niña que vive en ella, la colombiana mostró este objetivo cumplido. "Cuando estaba chiquita soñaba con algo así". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Escuchar a hablar a Ximena Duque es como escuchar a alguien que te cuenta un cuento bonito. Siempre positiva e ilusionada, la colombiana volvió a compartir una historia entrañable sobre su vida y los sueños. Desde el jardín de su casa y cercana a sus seguidores, quiso dar a conocer algo muy especial de su pasado que por fin ha conseguido en su presente. Uno de esos sueños que no puedes tener de niña y que finalmente llega cuando eres mayor. La actriz mostró cuál había sido su deseo de pequeña que nunca pudo cumplir y que hoy es una hermosa realidad. "Mis amores… Un sueño que tuve desde niña lo pude hacer realidad para mis princesas gracias a todo el trabajo duro y disciplina que he tenido", comienza su mensaje en este video publicado en Facebook. La también empresaria y feliz mamá de Luna y Skye hizo un tour detallado por la impresionante casa de muñecas tamaño humano que pudo construir para sus dos amores. Un espacio al que no le falta de nada y que ha cuidado al detalle. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "...Una fantasía que vivo ahora de adulta a través de los ojos de mis niñas…", escribió ilusionada. La casita de muñecas es un lugar de ensueño lleno de juguetes, espacios de diversión y todo lo que les entretiene como niñas. Ximena Duque Credit: Instagram Ximena Duque Tal y como mostró Ximena, las dimensiones son tan grandes que la decoración ha ido poco a poco. Las paredes, las lámparas, los muebles, los adornos de las ventanas... todo está estudiado al milímetro. "Con esto no estoy mostrando 'miren lo que tengo', yo con esto simplemente quiero mostrarles a ustedes como madre y contarles que los sueños se hacen realidad. Cuando yo estaba chiquita soñaba con algo así y saber que hoy gracias a mi trabajo, a mi esfuerzo, dedicación, a tantos años de carrera artística de construir mi futuro con mucho sacrificio tengo la posibilidad de darle esto a mis hijas", expresó feliz. Una vez más quiso resaltar que no existen imposibles. ¡Esta casita es el claro ejemplo de ello!

