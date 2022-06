Ximena Duque habla claro sobre cuál es su posición acerca del aborto: "Ya basta" A través de unos escritos en sus historias de Instagram, la empresaria colombiana expresó su opinión acerca de la resolución del Tribunal Supremo sobre este tema. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El tema del aborto sigue siendo uno de los más polémicos y que más opiniones enfrentadas genera entre los ciudadanos. Con motivo de la derogación del Tribunal Supremo de su derecho a practicarlo, las redes han estallado con múltiples opiniones a favor y en contra. Entre ellas, la de Ximena Duque quien, como mujer, ha visto necesario alzar su voz y dar a conocer, alto y claro, cuál es su sentir ante lo sucedido esta semana en la Corte. Desde sus historias de Instagram, la artista colombiana ha sido directa y no ha escondido su pesar ante lo sucedido. Para la también empresaria, esto supone un paso atrás para los derechos de la mujer, a la que considera la única que debe elegir qué decisión. Ximena Duque Credit: Instagram / Ximena Duque "Soy provida", aclaró. "Pero ya basta, no nos quiten más derechos. Nadie conoce las circunstancias ajenas. Es muy fácil decidir por una mujer cuando no estás en sus zapatos, cuando quizás esa mujer fue abusada sexualmente", lee su reacción ante la decisión del Tribunal. Unas palabras que denotan su malestar ante la revocación de la famosa Roe vs Wade de 1973 que protegía la libertad de la mujer en su decisión. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque La feliz mamá de tres reconoció en una entrevista con Carolina Sandoval hace dos años que cuando se quedó embarazada con 18 años de su primer hijo vivió un momento de mucha incertidumbre sobre lo que hacer. Tener a Cristan ha sido la mejor decisión de su vida, pero reconoció que fue un camino complejo. "Cuando quedé embarazada de mi hijo, yo estaba en un clóset encerrada, una niña de 18 años, llorando y diciendo: no quiero abortar, siempre desde chiquita decía que eso es un pecado, pero quiero ser actriz, tengo sueños, ¿cómo hago? No sé que voy a hacer", confesó entonces. Ximena logró salir victoriosa adelante y hoy cuenta con una familia numerosa, el deseo que siempre albergó su corazón. Pero como mujer, reconoce entender a quienes en circunstancias difíciles y adversas tengan al menos la posibilidad de tomar su propia decisión.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ximena Duque habla claro sobre cuál es su posición acerca del aborto: "Ya basta"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.