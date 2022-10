"Hace 3 años yo dije yo no tengo ni idea, yo soy actriz. Yo voy a un set de grabación, me aprendo las líneas, he estudiado actuación desde hace 15 años, voy, me hacen el pelo, sonrío a la cámara y digo mis líneas. Eso es lo que yo sé hacer", admitió Duque a través de las redes sociales. "Yo no me pensé que yo era capaz de hacer otra cosa, yo no pensé que yo merecía más".

Pero la que fuera actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como La casa de al lado, Corazón valiente y Santa diabla demostró que sí era capaz. "¿Qué hice? Me reinventé. Y les voy a decir una cosa que ha sido clave en mi vida como empresaria: me ha importado muy poco el qué dirán porque el qué dirán no me hace feliz, porque esa persona que critica no me da de comer, porque esa persona que critica lo que yo estoy haciendo no vive mi vida, no está en mi casa, no sabe lo que yo hago y no sabe lo que yo he luchado para llegar donde estoy", reconoció.